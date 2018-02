Embraco, Calenda: "Fondo anti delocalizzazione, Alitalia venduta dopo il voto"

Alitalia sarà venduta, anche se per un'offerta concreta bisognerà aspettare marzo. A dirlo è Carlo Calenda, secondo cui la trattativa è solo "congelata" in vista delle elezioni politiche.

"Questa cosa che Alitalia e Ilva sono state messe sotto il tappeto è destituita di ogni fondamento", dice il ministro per lo Sviluppo economico a Radio Anch'io su RadioUno, " Alitalia oggi ha una gestione che è migliorata, non ha toccato un euro del prestito dello Stato. Era tutta mia intenzione chiudere il prima possibile, ma i pretendenti, cioè Lufthansa e Air France, vogliono attendere le elezioni per avere un chiaro scenario politico. Io non le posso obbligare a comprare. Deve essere venduta perché da sola non ce la fa a stare in piedi soprattutto ora che c'è un competitor ".

Discorso diverso per l'Ilva: "C'è un cosiddetto arbitrato in corso", ha ricordato Calenda, "Ha i suoi tempi e che si conclude dopo le elezioni, e c'è un negoziato coi sindacati, che è molto complesso".