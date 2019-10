Eni gas e luce nella mobilità elettrica

Eni gas e luce, società attiva nella commercializzazione di gas, luce e soluzioni energetiche con 8 milioni di clienti in Italia, fa il suo debutto ufficiale nel business della mobilità sostenibile in occasione di «Citemos» (Città Tecnologia Mobilità Sostenibile), il festival organizzato da Confartigianato Vicenza e dedicato alla mobilità sostenibile, fino al 12 ottobre. Per presentare E-start, la nuova linea d'offerta per la mobilità elettrica, è intervenuto ieri mattina Alberto Chiarini, ad di Eni gas e luce. Con la gamma E-Start, la utility del Cane a sei zampe vuole offrire ai propri clienti, sia residenziali sia business, una vasta gamma di soluzioni di ricarica e un servizio completo: dal progetto all'installazione, dall'assistenza in caso di ogni necessità fino ai servizi digitali.

Per accompagnare i propri clienti nel fare un miglior uso dell'energia, per usarne meno, Eni gas e luce vuole proporsi come interlocutore unico al fine di rendere più semplice l'esperienza della ricarica elettrica domestica, aziendale e nelle strutture ricettive. «Senza dubbio la mobilità elettrica - ha dichiarato Chiarini - sarà una componente fondamentale della mobilità sostenibile. Andiamo sempre di più verso una cultura e un'educazione che puntano all'efficienza dei consumi energetici. In Eni gas e luce vogliamo accompagnare i clienti in questo percorso di cambiamento offrendo loro servizi e soluzioni complete per la casa, per i condomìni e ora anche per la mobilità elettrica, supportandoli nel fare un uso più consapevole dell'energia». Il numero uno della società ha anche annunciato l'apertura di tre nuovi negozi di proprietà in Veneto.

L'azienda sarà presente con i suoi Flagship Store a Treviso e Padova a partire da inizio novembre 2019 e successivamente, a partire da fine novembre, a Vicenza. A queste aperture, si aggiungerà lo sviluppo della rete in franchising di negozi a marchio Energy Store Eni in Veneto.