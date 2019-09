Eni, shopping norvegese da 4 miliardi. Acquistati i giacimenti di ExxonMobil

Vår Energi, controllata da Eni (70% circa) e da HitecVision, ha siglato l'accordo per l'acquisizione degli asset upstream di ExxonMobil in Norvegia. L'operazione, annunciata all'inizio di settembre, riguarda le quote detenute in oltre venti giacimenti produttivi, gestiti principalmente da Equinor, tra cui Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord e Fram, per una produzione di circa 150mila barili al giorno nel 2019. Secondo i termini dell'intesa, il corrispettivo della transazione ammonta a 4,5 miliardi di dollari (4,1 miliardi di euro) ed soggetto ad adeguamenti in fase di closing.

L'acquisizione consentirà a Vår Energi di diventare la seconda maggior compagnia nel settore exploitation & production in Norvegia dopo Equinor, con riserve e risorse totali di 1,9 miliardi di barili.

«Questa acquisizione porta al raggiungimento di un obiettivo strategico decisivo per Vår Energi», ha dichiarato l'ad di Eni, Claudio Descalzi, aggiungendo che «gli asset acquisiti rafforzano Vår Energi nel core business, aprendo la strada a nuove opportunità di crescita: in un anno abbiamo completamente ristrutturato e rafforzato la presenza di Eni in Norvegia, creando un forte legame con i partner norvegesi basato sul completo allineamento sia della strategia, sia degli obiettivi».

«È un traguardo fondamentale nella breve storia di Vår Energi, ed è una prova del nostro impegno per l'ulteriore sviluppo nel Paese», ha sottolineato Kristin Kragseth, ceo della compagnia scandinava. «Con la realizzazione dei nostri piani di crescita la società, oltre a diventare un operatore di primaria importanza in Norvegia, creerà considerevoli opportunità per i fornitori norvegesi per gli anni a venire, contribuendo a rafforzare l'occupazione in molte parti del paese», ha aggiunto precisando che «la nostra priorità continuerà a essere quella di operare nel massimo rispetto dei criteri di sicurezza e ambientali». In Borsa Eni ha chiuso in rialzo dello 0,52% a 13,93 euro.