Expo Riva Schuh e Gardabags, offerta total look per calzature e borse

Due manifestazioni sempre più smart e a misura di visitatore per servizi a espositori e visitatori provenienti da cento Paesi, offerta total look e vocazione internazionale, si presentano così Expo Riva Schuh e Gardabags che si terranno a Riva del Garda nei padiglioni di Fierecongressi dall’11 al 14 gennaio 2020: hub di business che propone calzature, borse e accessori per il comparto del mercato di volume.

Edizione con molte novità perché la location fieristica è più ampia e verranno offerti servizi su misura per offrire ai buyer un percorso di visita più completo con appuntamenti qualificati. Una delle novità sarà l’ingresso nord dedicato a Gardabags, per gli operatori interessati all'offerta di borse, pelletteria e piccoli accessori. L'ingresso consentirà inoltre un accesso più rapido al blocco C del quartiere fieristico, moltiplicando i possibili percorsi di visita alle due manifestazioni e garantendo una pianificazione di incontri business to business più in linea con interessi e obiettivi dei compratori.

"Dopo aver portato Gardabags al Polo Fieristico, stiamo continuando a lavorare per migliorare la sede espositiva dal punto di vista della funzionalità e della fruibilità per assicurare ai nostri espositori e visitatori una location in grado di valorizzare al meglio il loro business – spiega Giovanni Laezza, direttore generale di Riva del Garda Fierecongressi -. Come sempre il nostro ruolo è di aprire il calendario fieristico della stagione; per questo stiamo completando la proposta di Expo Riva Schuh e Gardabags con delle occasioni di aggiornamento e riflessione per i professionisti. Oltre al momento inaugurale, stiamo studiando un’agenda di seminari tecnici sui temi più attuali che rappresentano i punti cardine per lo sviluppo del settore calzature e accessori".

L'esperienza fieristica è completata da servizi di hospitality e leisure per offrire assistenza su tutto ciò che ruota attorno all’evento: dalla prenotazione di hotel e transfer aeroportuali fino alla possibilità di organizzare eventi taylor made nelle più suggestive location dell'Alto Garda o scegliendo un contesto adatto a incontri mirati one to one attraverso il network degli alberhi di Riva del Garda. Il percorso diffuso di Expo Riva Schuh e Gardabags si completerà con il network degli alberghi della città, che rappresentano da anni una risorsa in più per le aziende interessate a scegliere un contesto adatto a incontri mirati one to one.

Continua intanto il tour internazionale "Expo Riva Schuh Around the world", importante occasione di incontro con aziende e buyer. Dopo le tappe degli ultimi anni in Sud Africa, Svezia, Polonia e Francia - il tour toccherà in autunno San Pietroburgo, città situata in un'area di interesse strategico per il settore calzaturiero globale com quella Russia.