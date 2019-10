Fca e Psa, dialogo in corso per una possibile fusione

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Groupe Psa (Psa) stanno valutando una possibile fusione per creare " uno dei principali gruppi automobilistici mondiali ".



L'indiscrezione, lanciata dal Wall Street Journal, è stata confermata da entrambi gli attori. Fca ha fatto sapere in una nota che “ sono in corso discussioni con Psa intese a creare un gruppo tra i leader mondiali della mobilità ” e che “ al momento non c'è altro da altro da aggiungere ”. Poco dopo, anche i francesi di Psa sono scesi in campo pubblicando un comunicato simile. In caso di fumata bianca, l'operazione darebbe vita a un vero e proprio gigante dal valore di quasi 50 miliardi di euro, oltre 180 miliardi di fatturato e 8,74 milioni di auto vendute.

Fca, dopo aver ormai abbandonato la proposta fatta al gruppo Renault, ha cambiato strategia e punta dritto su Psa, che possiede i brand Peugeot, Citroen, Ds, Opel e Vauxhall. Più nel dettaglio, la famiglia Peugeot controlla una quota del 12,23%, la stessa percentuale risiede anche nelle mani della cinese Dongfeng Motor e dello Stato francese, quest'ultimo tramite Bpi France. I dipendenti hanno una quota dell'1,92%

Fca e Psa: la possibile fusione di due giganti

Nel 2017, Psa ha registrato ricavi per 74 miliardi e vendite di 3,9 milioni di unità, mentre a fine 2018 il gruppo aveva 211 mila dipendenti sparsi in tutto il mondo. Il mercato di riferimento del gruppo francese è l'Europa, dove l'anno scorso è riuscita a piazzare 3,1 milioni di veicoli. Gli ultimi dati, riguardanti i primi mesi del 2019, parlano di 53,918 miliardi di ricavi e 2,577 milioni di vendite.

Fca, dall'altro latro, include i marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jepp, Chrysler, Dodge, Ram e Maserati. Nel 2018 il gruppo ha registrato ricavi per 110 miliardi e un utile di 3,63 miliardi, con 4,84 milioni di unità piazzate. A fine 2018, Fca contava poco meno di 200 mila dipendenti. La sua area di mercato prediletta è quella relativa alle Americhe. L'azionista di riferimento è Exor, che detiene il 28,67% del capitale.