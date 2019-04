Fca onora Marchionne insieme al Cern

«Questo progetto ci permette di onorare la memoria di Sergio Marchionne», ha detto ieri John Elkann, presidente di Fca e di Fca Foundation, presentando a Ginevra il Science Gateway del Cern. Nella sede del Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare è stato illustrato il progetto di Renzo Piano che prevede un investimento di quaranta milioni di euro per la divulgazione scientifica in Italia e in Europa.

Il Science Gateway sarà ospitato in una nuova struttura progettata dallo studio di architettura, Renzo Piano Building Workshop, vicino a un'altra struttura molto rappresentativa del centro di ricerca, il Globo della Scienza e dell'Innovazione. Elkann ha sottolineato che l'auditorium da 900 posti del Science Gate sarà dedicato proprio a Marchionne, scomparso nove mesi fa. I lavori partiranno l'anno prossimo, per concludersi nel 2022. In parallelo la Fondazione Agnelli lancerà un programma dedicato alle scuole medie italiane, con l'avvio di un kit per effettuare una settimana di sperimentazioni pratiche, che potrà culminare con una visita gratuita al Science Gateway per le classi più meritevoli. L'Italia sarà il Paese pilota in vista di un successivo allargamento agli altri Stati europei.

«Il nuovo Science Gateway - ha spiegato Elkann - permetterà di soddisfare la curiosità di 300mila visitatori all'anno, tra i quali molti ricercatori e studenti, ma anche i bambini e le loro famiglie, consentendo loro di acquisire strumenti utili per comprendere il mondo e per migliorare la loro vita, qualunque lavoro sceglieranno di fare».

Il progetto vale complessivamente 79 milioni di franchi svizzeri (70 milioni di euro), che verranno interamente coperti da donazioni. Ad oggi sono già stati raccolti 57 milioni di franchi per partire in tempo con i lavori. Tra i benefattori figurano anche una fondazione privata di Ginevra e Loterie Romande. Ora il Cern è alla ricerca di altri donatori per coprire l'intero costo della struttura.