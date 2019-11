Ferrari in pole position, per il rally di Santa Klaus

So che è contro-intuitivo ma in Borsa ciò che sale continuerà a salire, ciò che scende continuerà a scendere e ciò che non si muove continuerà a non muoversi. Uno degli adagi dell’analisi tecnica classica è proprio questo: una tendenza in azione tenderà a perdurare fino a prova contraria.

E nella settimana scorsa, giunti a cavallo della resistenza del Ftse All Share di 26.890, invece di una reazione ribassista violenta e decisa come si ci potrebbe aspettare abbiamo assistito ad un movimento orizzontale, dove ad ogni occasione di discesa dei prezzi c’era qualcuno che comprava a piene mani. Quindi altro che rovesciamento, qui siamo di fronte ad una accumulazione, accumulazione che eseguita poco sotto la resistenza di cui poco sopra ci fa propendere per una continuazione del rialzo fino a fine gennaio 2020.

Già, questi sono i mesi tipicamente rialzisti della Borsa e il rally di Santa Klaus e qui dietro l’angolo. La chiamano stagionalità, ovvero la caratteristica della Borsa di muoversi rispettando un calendario solare: maggio si chiude l’attività del rialzo e la si riprende a ottobre / novembre.

Ma quali titoli comprare in borsa ? Anche nell’analisi fondamentale si ripete quello che vale nell’analisi tecnica. La parola chiave è “durability” ovvero la capacità del vantaggio competitivo di una azienda di durare nel corso del tempo. E quindi di continuare a produrre risultati reddituali di un certo spessore e comunque al di fuori della media.

Una di queste azioni “fuori dalla norma” e che rispecchiano benissimo la regola della “durability” è Ferrari che senza dover essere un ferrarista convinto chiunque riconosce essere un brand globale. Ferrari nel 2018 ha avuto un ROE del 52% e un margine operativo del 24% e siamo al di fuori dell’ordinario senza proseguire oltre.

A livello grafico Ferrari sta violando il massimo relativo precedente e quindi è in una posizione tecnica che equivale ad un trampolino di lancio. Ovvero se dovete comprare una azione e se tenete presente che siamo nel novero delle possibilità e mai delle certezze (francamente se possedessi delle certezze non le scriverei sul giornale gratuitamente) beh allora possiamo tranquillamente scrivere che il pendolo delle probabilità segnala bonaccia in arrivo e non certo tempesta su questa azione.