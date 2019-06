Fininvest, nel 2018 utile di 204 milioni

Fininvest, holding che detiene il reparto azionario della famiglia Berlusconi, ha chiuso il 2018 con un risultato netto consolidato di 204 milioni di euro.

L'utile è in calo rispetto ai 687,7 milioni del 2017, " dato quest'ultimo che risentiva in particolare della plusvalenza realizzata con la cessione del Milan ", hanno spiegato dalla società.

Per il gruppo i risultati sono " più che soddisfacenti: escludendo le operazioni straordinarie, Fininvest ha registrato un risultato operativo di 217 milioni (rispetto ai 95 milioni del 2017) e un utile netto di 117 milioni (da confrontare con gli 80 milioni del 2017) ".

Il gruppo ha registrato ricavi per 4.429 milioni di euro, in flessione del 4 per cento rispetto ai 4.613 milioni del 2017.

L'indebitamento è sceso da "1,3 miliardi di euro a circa 880 milioni, realizzato anche grazie a una generazione di cassa ordinaria estremamente positiva, pari a circa 270 milioni di euro", hanno spiegato dall'azienda. Gli investimenti del Gruppo nel 2018 sono stati pari a 1.213,1 milioni di euro, rispetto agli 803,8 milioni del 2017.

A fronte dell'utile conseguito nel 2018, Fininvest distribuirà a tutti i suoi soci 92 milioni di dividendi, in linea con l'anno scorso, quando la cedola era stata di 91 milioni. I dividendi comprendono 58 milioni degli utili della capogruppo e 34 milioni attinti dalle riserve. A comunicarlo sono state fonti vicine alla società controllata dalla famiglia Berlusconi.