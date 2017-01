Fmi taglia la crescita soltanto al nostro paese

Il Fondo Monetario Internazionale taglia di nuovo le stime di crescita del Pil italiano e prevede che quest'anno verrà registrata una crescita dello 0,7% anziché dello 0,9%, che era la proiezione fatta a ottobre. Nell'aggiornamento del World Economic Outlook, la buona notizia è che gli esperti di Washington sostengono che l'Italia alla fine registrerà una crescita per il 2016 dello 0,9%, anziché dello 0,8% precedentemente stimato, quindi maggiore di 0,1 punti percentuali. Ma per il 2017 viene tagliata di 0,2 punti percentuali la previsione fatta già ad ottobre.

Il governo italiano prevede che per quest'anno la crescita farà registrare l'1%. Anche per il 2018, l'Fmi prevede un andamento più pessimistico per la nostra economia: il Pil salirà il prossimo anno dello 0,8% contro l'1,1% precedentemente stimato. Le stime sono state invece riviste al rialzo per altre economie avanzate come Germania, Giappone, Spagna e anche per il Regno Unito che sembra quest'anno non risentire dell'effetto Brexit (mentre nel 2018 il Pil salirà dell'1,4%, ossia 0,3 punti percentuali in meno rispetto alla precedente stima).