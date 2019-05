La fusione Fca-Renault? Quell'eredità di Marchionne che fa ricchi gli Elkann

Fca-Renault: questo matrimonio s'ha da fare. Perché è una grande opportunità e perché conviene a tutte e due le parti in causa. Soprattutto alla famiglia Elkann che, qualora la casa automobilistica francese dovesse accettare la proposta italo-statunitense di Fiat Chrysler Automobiles, passerà all'incasso, portandosi a casa un bonus di 2,5 miliardi di euro grazie al fatto che l'operazione si concluderebbe con valori di Borsa ottimali per gli azionisti del Lingotto.

E di chi è il merito? Anche del compianto Sergio Marchionne. Già, perché l'unione finanziaria e di governance tra Fca e Renault è figlia della capacità e lungimiranza imprenditoriale del manager scomparso il 25 luglio dell'anno scorso.

I transalpini non hanno ancora fissato in agenda la data del consiglio di amministrazione che passerà al vaglio – e in caso firmerà – la proposta di fusione al 50%, ma nel mentre il titolo di Fca in borsa è "congelato" e qualora arrivasse il (probabile) sì di Renault, ecco che scatterebbe un extra bonus di compensazione che farebbe ricca e contenti gli Elkann.

Come scrive La Verità, l'aggregazione verrebbe condotta come operazione di fusione sotto una capogruppo olandese, che verrà quotata a Milano, Parigi e Wall Street: "Il consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione sarebbe inizialmente composto da 11 membri con una maggioranza di consiglieri indipendenti e con un numero uguale di consiglieri, 4 ciascuna, in rappresentanza di Fca e groupe Renault ed uno designato da Nissan" .

In conclusione, come si legge nella nota sull’affare diramata da Fca, "i benefici derivanti dalla combinazione delle due attività sarebbero condivisi per il 50% dagli attuali azionisti di Fca e per il 50% dagli attuali azionisti di Renault".

Tutti in attesa, dunque, del cda di Renault.