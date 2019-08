"Rissa" Lega-Cinque Stelle sul reddito di cittadinanza: "70% irregolare"

Il 70% di chi sta ricevendo il reddito di cittadinanza non ne avrebbe diritto. Ad affermalo, in un'intervista a Italia Oggi, è il viceministro leghista all'Economia Massimo Garavaglia che, alla domanda sugli esiti dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, ha dichiarato: " Gran parte di coloro ai quali è stato erogato il reddito di cittadinanza risulta non titolare e quindi i risparmi non possono che aumentare (...) il dato è ancora grezzo ma è sopra il 70%. E questo vuol dire che si può intervenire aumentandolo per chi ha veramente bisogno ".

" Aggiungo inoltre - continua Garavaglia - che mancano ancora i decreti attuativi che consentono ai comuni di chiamare i beneficiari del reddito di cittadinanza per prestare servizi socialmente utili ".

A queste dichiarazioni risponde Massimo Bagnoli, amministratore unico Caf Cia e coordinatore della Consulta nazionale Caf che ha dichiarato: " Il 70% dei percettori del reddito di cittadinanza sarebbe irregolare? Mah... a me sembra un numero esagerato perché significherebbe che su 1,2 milioni di domande circa 800.000 non hanno i requisiti a posto ". Inoltre, " Come sistema dei Caf - ricorda Bagnoli - ci occupiamo dell'Isee e della predisposizione della domanda, ma, chiaramente, i dati sono autocertificati dal cittadino. Poi, bisognerebbe anche sapere con precisione a quali dati si riferisce il viceministro e a quanti controlli e dove, perché non ci risultano dati su larga scala della Guardia di Finanza ".