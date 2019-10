Hackerati 3 milioni di clienti Unicredit: avviata indagine interna

Un file risalente al 2015 e pieno zeppo di dati sensibili riguardanti circa 3 milioni di clienti Unicredit è stato oggetto di un'intrusione informatica non autorizzata.

A renderlo noto è lo stesso istituto, che in un comunicato ha spiegato come il team di sicurezza della banca abbia identificato l'accesso illegittimo a un insieme di dati generati quattro anno fa e riferiti al territorio italiano.

Il file in questione conteneva dati sensibili come nomi di clienti, città, numeri di telefono e rispettivo indirizzo e-mail, ma non coordinate bancarie in grado di consentire a estranei di avere l'accesso a conti di terzi o effettuare transizioni.

Avviata un'indagine interna

Nella nota, pubblicata dalla stessa Unicredit, si legge che “ non sono stati compromessi altri dati personali, né coordinate bancarie in grado di consentire l'accesso ai conti dei clienti o l'effettuazione di transazioni non autorizzate “.

Unicredit ha subito avviato un'indagine interna e informato tutte le autorità competenti, polizia compresa. Non è la prima volta che il noto istituto bancario è vittima degli hacker, visto che già nel 2017 rimase coinvolto in un caso molto simile.

La banca sta adesso contattando tramite posta tradizionale o per mezzi telematici tutte le persone potenzialmente interessate dall'intrusione anonima.