Le imprese straniere moltiplicano il Pil. Ogni euro investito si trasforma in 2,8

Per ogni euro investito dalle grandi imprese estere in Italia, si determina nella nostra economia una crescita complessiva della produzione industriale di circa 2,8 euro, considerando effetti diretti, indiretti e indotti. L'incremento del valore aggiunto del settore privato è pari a 3,3 euro. In termini occupazionali, la variazione è poco più alta: per ogni occupato in più nelle grandi multinazionali estere, si generano nell'intero sistema economico quattro posti di lavoro aggiuntivi. Questi i dati contenuti nel primo di tre volumi dal titolo «Grandi imprese estere in Italia: un valore strategico», realizzato dall'Advisory board investitori esteri e dal Centro studi Confindustria, in collaborazione con l'Istat.

Malgrado abbia le potenzialità economiche per essere un Paese molto attrattivo - emerge dalla ricerca - storicamente l'Italia ha attirato meno investimenti diretti esteri rispetto alle maggiori economie europee. La causa è da ricercarsi soprattutto in fattori esogeni all'impresa, come il sistema burocratico, la lentezza della giustizia, un sistema fiscale complesso e un quadro normativo instabile. La pubblicazione vuole raccontare il valore strategico delle grandi imprese a capitale estero per l'economia italiana, oltre a descrivere i fattori di attrazione del nostro Paese. Le imprese estere, infatti, pur rappresentando soltanto lo 0,3% del totale delle aziende residenti in Italia, danno lavoro al 7,9% degli occupati del settore privato, contribuiscono al 15,1% del valore aggiunto, generano il 18,3% del fatturato, il 14,4% degli investimenti e finanziano ben il 25,5% della spesa privata in ricerca e sviluppo.

Bisogna comunque dire che l'aumento degli Investimenti diretti esteri (Ide) nel 2018 (+10,5%) ha portato la nostra economia dal 19mo al 15mo posto nella graduatoria dei principali paesi di destinazione degli Ide a livello globale.