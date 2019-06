Industria italiana in calo: produzione giù dello 0,7%

Di nuovo in calo l'industria italiana. " I dati sulla produzione industriale vanno di male in peggio. Dopo i numeri negativi fatti registrare a marzo, anche ad aprile l'Istat registra dati in calo per l'industria italiana ", ha affermato il Codacons in una nota.

Secondo la rilevazione dell'Istat relativa al mese di aprile, l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dello 0,7% rispetto a marzo. Nella media del trimestre febbraio-aprile, permane una variazione positiva (+0,7%) rispetto al trimestre precedente.

Corretto per gli effetti di calendario (20 giorni lavorativi nell'aprile scorso contro i 19 del 2018), ad aprile l'indice complessivo è diminuito su base annua dell'1,5%.

Ampie diminuzioni contraddistinguono i beni strumentali (-3,8%) e i beni intermedi (-2,6%), mentre diminuiscono in misura più contenuta i beni di consumo (-0,6%). I settori di attività economica che invece registrano variazioni annue positive sono la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+5,8%) e le industrie alimentari, bevande e tabacco (+4,9%).

Crollo netto per la produzione italiana di autoveicoli, giù del 17,1% rispetto all'anno precedente. La contrazione accumulata nei primi quattro mesi dell'anno arriva in questo modo al 14,7%.