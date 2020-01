Intesa punta 50 miliardi sull'economia sostenibile

Intesa Sanpaolo è pronta a puntare una fiche fino a 50 miliardi nei prossimi anni sull'economia sostenibile. Lo ha dichiarato Carlo Messina, ad del gruppo, nel corso del convegno «Intesa Sanpaolo motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo» in cui sono stati presentati i risultati ottenuti dalla banca nell'ultimo anno e i progetti futuri.

«Nel nostro Paese possono essere attivati investimenti per 150 miliardi degli oltre mille miliardi europei sul fronte del green deal e noi siamo disponibili a garantire 50 miliardi di finanziamenti», ha sostenuto Messina sottolineando come sia necessario per l'Italia tornare a investire, accelerando le iniziative e non, come accede oggi, posticipandole. Ad oggi Ca' de Sass «custodisce un trilione di risparmi e con 400 miliardi finanzia un terzo del Pil del Paese».

E che la sostenibilità sia la chiave degli investimenti futuri è stato ribadito anche da Rob Kapito, presidente di BlackRock, il maggiore gestore al mondo a cui, tra l'altro, fa capo il 5% del capitale della banca. «La sostenibilità deve essere lo standard per i nostri investimenti» ha detto Kapito ricordando come BlackRock, proprio in questi giorni, abbia dettato una strategia molto chiara a riguardo che prevede l'uscita dagli investimenti a elevato rischio sostenibilità e il lancio di nuovi prodotti di investimento a sostegno della transizione energetica.

Per il prossimo futuro, la Ca' de Sass ha presento due nuovi progetti, uno per le madri lavoratrici o imprenditrici e l'altro per gli ultracinquantenni con difficoltà di accesso alla pensione, e mette a disposizione fino a 1,25 miliardi. Le misure seguono i diversi traguardi già raggiunti dal gruppo tra cui il lancio, lo scorso febbraio, di «per Merito», il prestito senza garanzie che finora ha finanziato 3.240 studenti; i 63 progetti trasformativi e innovativi per aziende finanziati per 760 milioni e i 2 miliardi erogati nella green economy.

Intesa, con le proprie attività in materia di sostenibilità, è un modello in Italia e in Europa, ha sottolineato il presidente emerito Giovanni Bazoli. «È chiaro che resta fondamentale generare utili per remunerare gli azionisti, però una azienda leader deve destinare parte di queste risorse alla comunità» ha aggiunto Messina ricordando come Intesa valga oggi in Borsa 40 miliardi, e sia la terza banca dell'Eurozona.