Istat: "Il Pil italiano rischia di scendere ​nel secondo trimestre"

Il Pil italiano rischia una contrazione e nel secondo trimestre potrebbe nuovamente ricominciare a scendere. È quanto emerge dal Rapporto annuale dell'Istat, che ha sottolineato che la " probabilità di contrazione del Pil nel secondo trimestre è relativamente elevata" .

Un lieve cambio di rotta, dato che i risultati del primo trimeste erano positivi: i primi tre mesi dell'anno, infatti, si erano chiusi con un +0,1%. Ma le modeste espansioni sarebbero il risultato della sola domanda interna e dei consumi privati, mentre la decelerazione delle esportazioni e importazioni determinerebbe un contributo nullo della domanda estera. Dal 2018 sono stati fatti progressi in merito all'indebitamento, che è sceso dal 2,4 al 2,1% rispetto agli anni precedenti. Ma tali progressi non hanno fermato il debito, che incide sul Pil.

A detta del presidente Blangiardo, però, non è ancora detta l'ultima parola. " C'è un panorama internazionale in continuo movimento e nei nostri modelli teniamo conto anche di questo ", ha spiegato. Ma questo non vuol dire che la previsione di una crescita dello 0,3% per il 2019, stimata precedentemente nn si realizzi, " perchè riteniamo che nella seconda parte dell'anno ci possa essere una discreta tenuta" .

Il Rapporto dell'Istat ha analizzato anche il livello di occupazione, che è tornato ad essere il più alto degli ultimi 10 anni, conquistando un +0,5% rispetto al 2008: a crescere è stato soprattutto il lavoro dipendente, che in un decennio è aumentato di 682mila unità.