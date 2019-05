Istat rivede al ribasso la crescita del Pil italiano: -0,1% su base annua

L'Istat taglia le stime di crescita dell'economia italiana. L’istituto nazionale di statistica, infatti, ha rivisto al ribasso le cifre preliminari di aprile circa il Prodotto Interno Lordo e parla ora di andamento stagnante dell'economia nostrana.

In soldoni, l’Italia cresce meno di quanto previsto e questo è un problema: "Nel primo trimestre del 2019 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente ed è diminuito dello 0,1% nei confronti del primo trimestre del 2018" , scrive l'Istat nella sua nota, nella quale aggiunge che "la variazione acquisita per il 2019 risulta nulla" e che "la a stima della variazione congiunturale del Pil diffusa il 30 aprile 2019 era stata di +0,2% e quella tendenziale di +0,1%" .

Guardando alle singole componenti, rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna registrano aumenti, con una crescita dello 0,2% dei consumi finali nazionali e dello 0,6% degli investimenti fissi lordi. Le esportazioni sono cresciute dello 0,2%, mentre le importazioni sono diminuite dell'1,5%. Per contro, la variazione delle scorte ha contribuito negativamente alla variazione del Pil per -0,6 punti percentuali.

Infine, si rilevano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto dell'agricoltura e dell'industria, cresciute rispettivamente del 2,9% e dello 0,9%, mentre il valore aggiunto dei servizi è diminuito dello 0,2%.