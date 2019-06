Il dado per il brodo è in crisi e Knorr se ne va dall'Italia: 76 dipendenti licenziati

Nel Veneto, locomotiva d'Italia, c’è una grossa azienda in crisi che ha deciso di chiudere i battenti e delocalizzare. È la tedesca Knorr, dal 2000 di proprietà di Unilever, che proprio per decisione della multinazionale si vede trasferire la produzione dal Veneto al Portogallo, dove il costo del lavoro è inferiore. A farne le spese 76 dipendenti, tutti licenziati. Il motivo? I dadi per il brodo Knorr non tirano più come una volta. Il prodotto di punta del marchio era realizzato da 54 anni in quel di Sanguinetto, in provincia di Verona, dove lavoravano 161 addetti.

Sciopero immediato dei sindacati e protesta anche di Coldiretti, per bocca del suo responsabile economico Lorenzo Bazzano: "È chiaro che prima o poi una multinazionale straniera che ha acquistati una fabbrica italiana prima o poi troverà il modo di delocalizzare all' estero, soprattutto nel campo del cibo" .

Gianfranco Chimirri, direttore comunicazione di Unilever Italia, ha parlato a Il Sole 24 Ore, spiegando le "rilevanti difficoltà riscontrate a livello europeo e italiano nel settore dei dadi da brodo tradizionali, che hanno portato ad una diminuzione del fatturato di più del 10% in due anni, e dall' esigenza di rispondere alle mutate esigenze del mercato" . Mercato, quello italiano, che ormai preferisce piatti pronti e bio.