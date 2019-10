L’Fmi striglia l’Italia: “Debito troppo alto. Servono riforme”

Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) lancia l'allarme è richiama l'Italia all'ordine.

Sotto la lente d'ingrandimento delle grandi istituzioni economiche c'è il debito pubblico italiano, un vero e proprio mostro che a quanto pare non riesce ad essere sconfitto da niente e nessuno.

Il responsabile del Dipartimento europeo dell'Fmi, Poul Thomsen, ha sottolineato come questo debito sia troppo alto e come sia necessaria una manovra credibile e a medio termine per arginarlo, o quanto meno contenerlo. Anche perchè l'Italia è un Paese che da ormai troppi decenni ha a che fare con una crescita molto bassa.

Il richiamo dell'Fmi

Debito pubblico alle stelle e crescita quasi irrisoria. Questo cocktail letale non va più bene e inizia ad andare di traverso all'Fmi.

Nel frattempo anche Mario Draghi, presidente uscente della Bce, ha suonato l'allarme su un evidente rallentamento in atto in tutta l'Eurozona: " L'economia nell'area Euro si è espansa a un ritmo più lento rispetto all'anno passato ".