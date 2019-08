L'aumento dell'Iva costa 541 euro in più a famiglia

Dal primo gennaio 2020 è previsto il doppio rincaro dell'Iva. Secondo l'ultima legge di Bilancio, l'aliquota ordinaria dovrebbe salire al 25,2% e quella ridotta al 13%. L'effetto sulle famiglie sarà un rincaro che, secondo il Sole24ore, sarà pari a 541 euro all'anno, circa 45 euro in più al mese.

Ma la maggioranza aveva promesso di voler evitare il rincaro. Ora, però, con la crisi di governo, le certezze sono poche e Lega e Movimento 5 Stelle si accusano a vicenda per l'aumento dell'Iva. Evitarlo, però, sarà difficile, dato che la crisi lascia poco spazio per rimediare. Non solo: l'aumento dell'Iva, infatti, porterebbe 23,1 miliardi di euro nel 2020, e l'unico modo per evitarlo sarebbe quello di mettere altre imposte o ampliare il deficit.

Ma chi pagherà il rincaro? Secondo il Sole24ore, l'aumento maggiore colpirà le famiglie delle regioni più ricche, con 681 euro all'anno in più a Bolzano, 660 in Val d'Aosta e 648 in Lombardia. Minore il rincaro in Calabria, Puglia e Sicilia, che si aggira tra i 400 e i 430 euro. Ma il tutto è da rapportare ai volumi di spesa e, in percentuale, il diverso aumento pesa allo stesso modo sulle famiglie del Nord e del Sud: rispettivamente 2,3 e 2,2 per cento sui consumi familiari.