Inps, Loy stronca il reddito di cittadinanza: "Come un'aspirina"

Imboccare la strada del reddito di cittadinanza equivale a prendere un’aspirina quando si ha il mal di testa. Tradotto: aiuta ad alleviare i sintomi ma non a risolvere le cause.

Lo ha dichiarato Guglielmo Loy, presidente del comitato di Indirizzo e vigilanza dell’Inps nazionale, che a Palermo, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del Bilancio sociale Sicilia 2018, ha sparato a zero contro buona parte della linea economica che intende portare avanti l’attuale governo giallorosso.

“ Il Reddito di inclusione sociale e il Reddito di cittadinanza? È come prendere l’aspirina quando c’è un po’ di mal di testa. L’aspirina serve – ha dichiarato Loy - ma se le cause non vengono individuate, dopo poco tempo, il problema si riproporrà e servirà un’aspirina un po’ più potente ”

Secondo Loy, dare una risposta a chi è in difficoltà è giusto, ma se l’obiettivo dell’esecutivo è davvero quello di svuotare questo bacino enorme di bisognosi deve “ affrontare la questione della crescita e dello sviluppo ”. In sostanza, suggerisce il presidente, le poche risorse a disposizione andrebbero indirizzate “ in politiche a sostegno alle imprese, innovazione e ricerca ”.

Unire l’aiuto alle persone svantaggiate alla crescita del Paese è la vera strada da percorrere “ altrimenti – ammonisce lo stesso Loy - tra 10-20 anni, con il trend demografico in corso, metteremo a rischio il sistema di welfare del Paese ”.

Quota 100 da aggiustare

E anche riguardo il citato sistema pensionistico e il mondo del lavoro, Loy ne ha per tutti. “ Non i cambia un sistema pensionistico all’anno. Quota 100 forse sarà rivista, le donne sono massacrate dagli ultimi interventi. Per giunta è rimasta scoperta un’intera fascia di popolazione che non può accedere ai 38 anni di contributi. È a queste persone che va data una risposta con strumenti di flessibilità di uscita diversa dall’attuale ”.

Infatti non tutti possono arrivare a 42 anni di contributi all’età di 63-64 anni, dal momento che ogni lavoro è storia a sé. “ Ci sono disoccupati a 63 anni – chiosa Loy – che non hanno i loro anni di contribuzione e rischiano di dover aspettare i 67. Quota 100 va aggiustata ”.