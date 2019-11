"L'Italia più rischiosa della Grecia": la stampa britannica ci bacchetta dopo la Manovra

"Italia più rischiosa della Grecia" e quindi il Paese più rischioso della zona euro. È quanto rivela il Financial Times che in un articolo evidenzia come i rendimenti dei bond greci siano scesi sotto quelli dell'Italia per la prima volta dal 2008. Il rendimento dei bond a 10 anni della Grecia, giovedì, è stato pari all'1,10%, mentre il rendimento di titoli equivalenti italiani è salito all'1,16%.

"I rendimenti di entrambi i Paesi, che hanno avuto un picco durante la crisi del debito in euro, rimangono molto bassi per gli standard storici, ma la riabilitazione del mercato obbligazionario della Grecia è stata la più spettacolare", sottolinea il quotidiano britannico. L'economia italiana, osserva il Ft, "rimane impantanata in una crescita lenta. Sebbene S&P valuti che il debito ​​italiano offre migliore garanzie rispetto a quello greco, l'Italia ha un outlook negativo".

L'Italia, quindi, supera la Grecia: è il Paese debitore più rischioso nell'area euro. Dopo la Manovra giallorossa questi sono i pessimi risultati. È il caso che il governo dell'inciucio si metta al lavoro per non farci perdere la dignità. Non bastava quello che sta succedendo all'Ilva di Taranto con migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il loro posto di lavoro, ora, agli occhi del mondo intero risultiamo in crisi.

Come commenteranno queste parole Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Stefano Patuanelli e tutti gli altri che pur di rimanere incollati alla poltrona hanno siglato un patto fuori da ogni logica? Staremo vedere. Intanto, i dati parlano chiaro. Contro ai numeri non si può andare. Ma sicuramente anche per questo problema avranno una scusa.