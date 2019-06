La lotteria del bancomat. Le novità per chi paga

Arriva una vera e propria rivoluzione sugli scontrini fiscali. Con un emendamento approvato nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, tutti gli esercenti saranno obbligati a trasmettere tutti i dati relativi alle ricevute fiscali in via telematica. La novità riguarda proprio i piccoli commercianti che fino ad oggi hanno goduto di una sorta di deroga che permette ancora l'invio degli scontrini cartacei. Con l'emendamento approvato dalle Commissioni viene imposto l'obbligo di invio anche a quegli esercizi commercaili che sono posizionati in zone dove non c'è una copertura internet. In questo caso avranno 12 giorni di tempo per inviare il tutto all'Agenzia delle Entrate. Ma non finisce qui. Agli socntrini verrà legata una lotteria di Stato che dovrebbe incentivare il cliente a richiedere lo scontrino e quindi abbattere il nero.

In questo senso le nuove norme e soprattutto un emendamento al decerto Crescita vanno a modificare le possibilità di vincita legate proprio alla lotteria. Infatti aumenterà del 100 per cento la probabilità di vincita dei premi per chi partecipa pagando con bancomat o carte di credito. La lotteria partirà dal 2020. La legge di bilancio per il 2017 prevedeva una probabilità di vincita aumentata del 20% per chi usa queste forme di pagamento rispetto alle transazioni in contante. Insomma chi pagherà col bancomat o con carte avrà dunque una possibilità in più di vincere. Bisognerà attendere l'approvazione finale del testo per capire in che modo sarà possibile verificare le estrazioni.