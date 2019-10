Lufthansa vuole entrare in Alitalia

Tra Alitalia e Delta si inserisce Lufthansa. E lo fa con una promessa non da poco: investire più degli americani.

La compagnia tedesca ha inviato nei giorni scorsi una lettera all'indirizzo di Ferrovia dello Stato e del ministero dello Sviluppo Economico. L'oggetto della missiva è chiaro ed esplicito: Lufhtansa è pronta a fare la sua offerta per entrare nel capitale del vettore italiano. Un'offerta che supererebbe le cifre proposte dagli altri eventuali partner.

Giusto per capirsi, Delta Airlines, uno dei soggetti più accreditati per ottenere la fumata bianca, è pronta a sborsare 100 milioni di euro, mentre i tedeschi, secondo quanto riportato da Reuters, arriverebbero a 200 milioni. Insomma: all'apparenza, Alitalia si è ritrovata tra le mani la classica offerta che non può essere rifiutata.

I paletti di Lufthansa

Lufthansa, dicevamo, è pronta a imbastire una partnership commerciale con Alitalia, ma solo ad alcune condizioni. Intanto i tedeschi chiedono un netta riduzione sia del costo degli aerei che degli equipaggi, in aggiunta al ridimensionamento di flotta e network e un aumento della produttività. Fondamentale, prima di fare qualsiasi passo, sarà quindi trovare un accordo preventivo di riduzione dei costi con i sindacati.

Nella lettera non vengono citate cifre, ma il Corriere della Sera parla di 6 mila esuberi su 11500 dipendenti e una riduzione di velivoli da 116 a circa 80. Servono certezze, perché Lufthansa non intende solo puntare a una partnership commerciale ma entrare nel capitale Alitalia. Il presupposto è un piano industriale praticabile che punti a un break even nel giro di non più di due anni, da attuare con il citato taglio della spesa.