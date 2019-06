Luxottica, welfare e assunzioni

Antonio Signorini

Stabilizzazioni di mille giovani lavoratori, flessibilità sostenibile, digitalizzazione, welfare aziendale e contrattazione di secondo livello che mira a favorire la partecipazione dei dipendenti alla vita aziendale. Luxottica investe e decide di farlo puntando sulle 11.430 persone che lavorano nel gruppo.

Il nuovo contratto aziendale è stato siglato all'indomani della fusione con Essilor che ha dato vita al più grande gruppo mondiale dell'occhialeria ed è il segnale che l'azienda guidato da Leonardo del Vecchio intende ancora puntare sull'Italia, valorizzando i tre stabilimenti del bellunese quelli di Pederobba (Treviso), Rovereto (Trento), Lauriano (Torino) e la sede di Milano.

Il contratto è una necessità anche alla luce del «massiccio ingresso in azienda di nuove tecnologie» in azienda, hanno spiegato le sigle sindacali che hanno firmato l'accordo, Filctem, Femca e Uiltec.

La prima mossa è stata la stabilizzazione a tempo indeterminato di 1.150 lavoratori somministrati a partire dal primo luglio.

«Sono felice di questo nuovo accordo, perché risponde a un concetto semplice: più è sincero e pieno il rispetto per il lavoratore, qualunque lavoratore, più è alta la qualità del suo contributo e della sua esperienza in azienda. La dignità del lavoro, la sua stabilità, l'attenzione costante alle famiglie, ai bisogni e al bilanciamento vita-lavoro delle nostre persone, sono tutti aspetti su cui continueremo a investire per alimentare il coinvolgimento emotivo e il senso di comunità che rendono uniche, piene di giovani e di vita, le nostre fabbriche italiane», ha sottolineato il presidente Del Vecchio commentando il nuovo contratto integrativo aziendale.

Nel dettaglio il nuovo integrativo prevede il «part time incentivato», orario flessibile con giornate di otto ore nei sette mesi di maggior attività e di sei ore nel resto dell'anno, in modo da potere gestire i picchi di produzione.

Il gigante dell'occhialeria e i rappresentanti dei lavoratori hanno stabilito anche la nascita di alcuni nuovi comitati, a partire da quello di Partecipazione di Alto Livello che avrà il compito di approfondire, tra le altre cose, le dinamiche di settore e l'andamento dell'azienda, anche in termini occupazionali e produttivi.

Cogestione ispirata alle migliori pratiche della Germania.