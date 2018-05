M5S e Lega discutono anche di Mps e il titolo crolla in Borsa

La trattativa di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega ora fa tremare pure MontePaschi. A tirare in ballo la banca è Claudio Borghi, responsabile economico del Carroccio, che annuncia provvedimenti.

In particolare un eventuale governo gialloverde starebbe pensando al cambio della governance, nonostante l'ipotesi non sia nel contratto. "È abbastanza probabile, quasi naturale pensarlo, ma è inutile metterlo nel contratto", spiega Borghi, "è inutile mettere nel contratto: e poi cambiamo amministratore delegato". Inoltre "una delle cose che avevamo pensato ai tempi della campagna elettorale è che le piccole filiali sono un patrimonio per la Toscana e mi sembrava inutile pensare di chiuderle nel momento in cui non vuoi farci solo profitti".

Parole che hanno trascinato il titolo in ribasso: se la Borsa di Milano ha chiuso in sostanziale parità a 0,29%, Mps ha chiuso con un -8,86% dopo essere stata anche sospesa, con prezzo a 2,923 euro, rispetto ai 3,40 toccati pochi giorni fa dopo la trimestrale.