Manovra, arriva la carta bimbi: 400 euro al mese per l'asilo

Stando a quanto si evince nel testo di sintesi della manovra, per la famiglia è previsto un fondo da 2 miliardi di euro nel prossimo triennio. A partire dal prossimo anno saranno riordinate le risorse per i bonus nascita, bebè, voucher asili nido: tutti in un unico fondo con l'aggiunta di 500 milioni.

Disabilità e carta bimbi

Inoltre con una delega apposita si avvierà il nuovo assegno unico per la famiglia da lanciare nel 2021. Per la disabilità sono previste nuove risorse: nello specifico 100 milioni per il 2020, 265 milioni per il 2021 e 478 milioni per il 2022. Dovrebbero esserci tre fondi distinti: per la tutela del diritto al lavoro, per il trasporto delle persone con disabilità e per i caregiver che praticano assistenza a tali persone. Si legge infine che " viene aumentata la dotazione di risorse necessarie per l'attuazione della delega in materia di disabilità ".

C'è anche un'altra novità messa su dall'esecutivo giallorosso: la carta bimbi. Si tratta di un assegno di 400 euro al mese mediante cui le famiglie potranno coprire le rette per l'asilo nido; per i redditi bassi c'è dunque la possibilità di azzerarle del tutto. L'obiettivo fissato è stato quello di andare in contro alle famiglie, dando loro un supporto economico per la crescita dei propri figli. Ma non solo: l'intento che si vuole raggiungere mediante queste misure è quello di semplificare ed efficientare l'erogazione dei diversi bonus in campo.