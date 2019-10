Gualtieri conferma: "Arriva la sugar tax sulle bevande"

Niente tasse sulle merendine ma solo sulle bevande: la cosiddetta sugar tax rientra nella manovra ma si limiterà solamente alle bibite. A confermarlo è stato direttamente Roberto Gualtieri in un'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore. Il ministro dell'Economia ha spiegato che si tratta di " interventi limitati sia nel numero sia nell’importo ", considerando anche il fatto che " quasi sempre l'aumento fiscale è accompagnato da forme di incentivi in una logica di transizione verso la sostenibilità ". Ad esempio sui buoni pasto " si riducono le agevolazioni per quelli cartacei, ma si aumentano per quelli elettronici ".

"Proventi alle scuole"

Sul proprio profilo Twitter Lorenzo Fioramonti ha commentato la notizia: " Fermi tutti. Allora non era un'idea così campata in aria, no? ". Il titolare del dicastero dell'Istruzione ha detto di non voler essere ringraziato dai suoi colleghi d'esecutivo, ma si augura che " i proventi vadano tutti a scuola, università e ricerca come nell'idea iniziale. Sarebbe il minimo sindacale ".

Fermi tutti. Allora non era un'idea così campata in aria, no? Non mi aspetto di essere ringraziato dal governo per aver portato questa idea nel Paese, ma mi aspetto che i proventi vadano tutti a scuola, università e ricerca come nell'idea iniziale. Sarebbe il minimo sindacale pic.twitter.com/4vRnJa4dT1 — Lorenzo Fioramonti (@lofioramonti) October 17, 2019

Soddisfazione espressa anche da Luigi Gallo, presidente delle commissione Cultura della Camera: " Finalmente rispondiamo all'appello dell'OMS per contrastare obesità infantile e malattie diabetiche e allo stesso tempo con queste risorse possiamo far risparmiare le famiglie con i filgli all'università e alla scuola, investendo in innovazione e ricerca ".