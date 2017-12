Melegatti fa il miracolo e ritira la cassa integrazione

È avvenuto il "miracolo di Natale" tanto sperato dai social: è stata ritirata - almeno per ora - la cassa integrazione per i 70 dipendenti fissi e i 250 stagionali dello stabilimento di San Giovanni Lupatotto (Verona) di Melegatti.

Merito della campagna web che aveva mobilitato milgliaia di italiani, corsi a comprare pandori e panettoni per salvare l'azienda? Difficile dirlo, ma oggi la Flai Cisl di Verona ha annunciato il ritiro della cig e l'azienda la produzione di 5mila pezzi in pochi giorni, nonostante l'ultimo prodotto dovesse essere sfornato lo scorso 12 dicembre.

5mila pandori che non raggiungeranno i supermercati ma - come racconta la Stampa - saranno comunque venduti nello spaccio della Melegatti e che permetteranno all'azienda di far cassa rapidamente. La speranza ora è che lo stesso "miracolo" possa ripetersi - magari con qualche mese di anticipo sulla festività - anche a Pasqua. Sarà bastato il rischio cassa integrazione e la pubblicità che ne è derivata a far da volano a un'azienda in crisi ormai da tempo?