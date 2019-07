Al Micam sfilano le collezioni del contest Lab of Mittelmoda

Sono 25 le collezioni provenienti da tutto il mondo finaliste del concorso International Lab of Mittelmoda - The Fashion Award, il cui evento clou si terrà lunedì 16 settembre 2019, dalle ore 18, ospite di Micam, il Salone internazionale del settore calzaturiero che quest’anno festeggia 50 anni di storia.

Sede prestigiosa scelta grazie alla nuova partnership tra International Lab of Mittelmoda e Confindustria Moda, la federazione che rappresenta le aziende italiane del settore Tessile, Moda e Accessorio - tra le quali Assocalzaturifici, promotrice di Micam in Fiera Milano.

Confindustria Moda ha assunto un ruolo di collaborazione strategica di Mittelmoda The Fashion Award, dopo la sigla del protocollo d’intesa da parte dei presidenti di Confindustria Moda Claudio Marenzi e di International Lab of Mittelmoda Matteo Marzotto.

L'accordo prevede anche che il contest, in futuro, dia sempre maggiore attenzione oltre che agli studenti in fashion design, anche alle altre figure professionali del comparto, spesso meno note e meno valorizzate, ma indispensabili alla tutela della qualità che caratterizza il "bello e ben fatto" Made in Italy.

La selezione dei finalisti è stata effettuata nello scorso maggio dalla giuria, presieduta da Matteo Marzotto, composta da esperti del settore, manager degli uffici stile delle diverse aziende che sostengono l’iniziativa e rappresentanti di Confindustria Moda e di Camera Nazionale della Moda Italiana. Tra gli oltre 400 iscritti provenienti da tutto il mondo, sono stati scelti 25 finalisti in rappresentanza di ben 14 nazioni. Lunedì 16 settembre ci sarà l'esame finale seguito dal Fashion Show in cui presenteranno le collezioni e dalla cerimonia di premiazione.

Accanto ai due tradizionali Premi Assoluti (uno per la Creatività ed uno per l’Innovazione), al “Premio Lectra” - main sponsor dell’evento – e al “Premio Dondup”, dedicato alla sostenibilità, si aggiungono gli inediti Premi Speciali: il “Premio Womenswear – menswear”, offerto da Sistema Moda Italia; il “Premio Shoes&Bags”, offerto da Micam-Mipel; il “Premio Textile&Materials”, offerto da MilanoUnica; il “Premio Accessori”, offerto da Mido; ed il “Premio Knitwear”, offerto da Benetton Group. Nuovo anche il “Premio TheOneSeasonless”, offerto da TheOneMilano.

"Tra gli obiettivi della Federazione occupano un ruolo di primo piano la valorizzazione e il supporto alla formazione di figure altamente specializzate per tutto il Sistema Moda Italiano. In un contesto, come quello attuale, in cui la necessità di competenze tecniche è più che mai vitale, l’Industria della Moda, da noi rappresentata, ha voluto giocare un ruolo nell’ambito formativo importante quanto imprescindibile - spiega Claudio Marenzi -. L'obiettivo di questa partnership è infatti quello di individuare nuovi talenti, che con le loro capacità costituiranno la linfa vitale di un settore che continua orgogliosamente a costituire uno degli asset più importanti del nostro Paese."

“Non vi è per noi un modo più bello di festeggiare la 26° edizione del concorso internazionale Mittelmoda The Fashion Award che con Micam Milano, nell’anno del 50° anniversario del Salone", sottolinea Matteo Marzotto, che aggiunge: "Questa una splendida inizativa di sistema che valorizza i giovani talenti a supporto della migliore artigianalità ed eccellenza Made in Italy".