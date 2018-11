Moda, il made in Italy con sei "eccellenze" fa sistema a Shanghai

La moda italiana fa sistema e partecipa in forze al China International Import Expo – Ciie, aperto fino al 10 novembre a Shanghai.

È la prima volta che una rappresentanza così ampia del settore moda e accessorio moda è presente presente in uno dei mercati più interessanti per il made Italy che in cifre rappresenta oltre 66 mila imprese, che generano un fatturato superiore a 94 miliardi di euro dando lavoro a più di 580 mila addetti.

Il comparto tessile, moda e accessorio riunisce la cultura e la tradizione di distretti e aziende che sono un’eccellenza italiana nel mondo e la Cina è l’ottava destinazione in valore per le venditeall'estero dei settori rappresentati da Confindustria Moda, che nel 2017 hanno esportato su questo mercato prodotti per 2,21 miliardi di euro, con una crescita di oltre il 14% sul 2016. Questa prima tappa è un'occasione importante per far conoscere il prodotto italiano a un crescente numero di buyer.

Dalla concia alla pelletteria, dalla pellicceria ai tessuti, fino agli accessori: la cultura italiana del bello e ben fatto si presenta a Shanghai attraverso i brand di sei grandi manifestazioni apprezzate a livello internazionale riunite nel format The Garden of Lifestyle che costituisce il biglietto da visita congiunto di grandi brand fieristici come Micam, Mido, Mipel, Milano Unica, Linepelle, The One Milano, che per i compratori cinesi sono già sinonimo di business e qualità nei rispettivi comparti e si tengono a Fiera Milano.

Micam è il Salone Internazionale della Calzatura organizzato da Assocalzaturifici, la cui prossima edizione si terrà dal 10 al 13 febbraio 2019 a Fiera Milano, Mido - Milano Eyewear Show, Mostra Internazionale di Ottica, Optometria e Oftalmologia, organizzato da Mido Srl Unipersonale è in programma dal 23 al 25 febbraio 2019 a Fiera Milano, Mipel - The bag show, organizzato da Aimpes Servizi dal 10 al 13 febbraio 2019 a Fiera Milano, Milano Unica è il salone dedicato alle collezioni di tessuti e accessori organizzato da Sitex Spa, in programma dal 5 al 7 febbraio 2019, Lineapelle dedicata a pelli, accessori e componenti organizzata da Lineapelle Srl, dal 20 al 22 febbraio 2019 a Fiera Milano, The One Milano salone dedicato al prêt-à-porter femminile d’alta gamma organizzato da Mifur Srl, in programma dal 22 al 25 febbraio 2019 a fieramilanocity.