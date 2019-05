Mondadori con McDonald's sforna panini GialloZafferano

Mondadori lancia il suo brand di ricette online GialloZafferano nella cucina di McDonald's per realizzare due nuovi panini per la catena (600 negozi in tutta Italia) della nota hamburgheria Usa. Le McChicken Variation hanno come base petti di pollo 100% nostrani, Provolone Valpadana Dop, Toma, zucchine grigliate e salsa con pomodori secchi della Puglia. Le nuove ricette sono state create a quattro mani dagli chef di GialloZafferano e di McDonald's che conta di vendere, in tre mesi, 8 milioni di panini. Per la società Usa si tratta di un'importante operazione. «Un connubio tra il gusto di McDonald's e le eccellenze italiane che sono nell'expertise di GialloZafferano», ha detto l'ad di McDonald's Italia, Mario Federico, ricordando che ogni anno vengono utilizzati 85mila tonnellate di prodotti italiani per un milione di panini venduti ogni giorno dall'hamburgheria in tutta Italia.

«Questo accordo è un modo significativo di fare nuova editoria grazie alla nostra capacità di cavalcare le innovazioni tecnologiche», ha sottolineato Ernesto Mauri (nella foto), ad di Mondadori.