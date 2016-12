Mps: si sfila il fondo sovrano del Qatar

Scende sotto i 500 mln di euro la capitalizzazione di Mps quando manca solo un giorno alla chiusura dell'aumento di capitale da 5 miliardi lanciato sul mercato. Il titolo del Monte ha chiuso la seduta con un ribasso del 12% a 16,3 euro dopo le indiscrezioni sulla scarsa adesione all'aumento e, soprattutto, sul passo indietro del Fondo sovrano del Qatar, ritenuto "l'anchor investor", che avrebbe potuto garantire fino a 1 miliardo di euro.



La capitalizzazione di Borsa a fine giornata è pari a circa 478 milioni di euro. Ed è stata una giornata di passione per Banca Mps, con i titoli che dopo essere arrivati a perdere oltre il 18%, hanno chiuso in ribasso del 12% a 16,3 euro. La capitalizzazione della banca senese si è così assottigliata a soli 477 milioni di euro. Del resto oggi sono emerse notizie poco confortanti dai documenti sulla proposta per convertire le obbligazioni subordinate in azioni: Rocca Salimbeni dispone di liquidità per soli quattro mesi e non per undici come indicato nei giorni scorsi. Il mercato attende con il fiato sospeso i dato sull’adesione all’operazione Lme, ossia alla conversione delle subordinate, in chiusura proprio oggi. Sempre oggi era l’ultimo giorno utile da parte dei piccoli risparmiatori per aderire all’aumento di capitale, mentre domani sarà l’ultima chiamata per gli istituzionali, che probabilmente attenderanno l’ultimo momento per avere un quadro più completo.