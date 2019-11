MySisal, una piattaforma innovativa per l'evoluzione del canale retail

Microimprese e piccoli esercenti, bar, tabacchi edicole rappresentano un motore vitale nell’economia italiana, una rete diffusa su tutto il territorio che richiede investimenti per mantenerla centrale nel Sistema Paese garantendone l’evoluzione e lo sviluppo. Per raggiungere questo obiettivo, Sisal lancia MySisal, un progetto innovativo ideato e dedicato ai rivenditori fornire supporto al loro business, migliorare l’attrattività del punto vendita e la qualità di vita sia del titolare che dei suoi familiari con una piattaforma unica che offre un portafoglio ricco di servizi, progettati su misura.

Il progetto è stato studiato dal Gruppo Sisal nell’ambito della recente gara per l’aggiudicazione della concessione del SuperEnalotto e degli altri giochi numerici, per garantire a Sisal di consolidare il valore della propria rete, selezionando e qualificando i propri partner commerciali per migliorare il loro approccio al mercato. È un ulteriore investimento rivolto al futuro a favore del canale retail nel quadro della strategia avviata da Sisal a sostegno negli anni dei propri ricevitori.

Sisal dedica infatti risorse mirate per garantire una rete di punti vendita sempre all’avanguardia, attraverso programmi di formazione, coinvolgimento e visibilità per i propri ricevitori, che in passato sono stati anche protagonisti della campagna pubblicitaria per il Nuovo SuperEnalotto. Ora parte la definizione di una rinnovata rete di ricevitorie e l’introduzione del programma My Sisal ha già avuto l’adesione di circa 4mila rivenditori che hanno accolto con interesse la nuova proposta.

Tre le aree di interesse di MySisal, individuate sulla base del costante ascolto delle necessità dei rivenditori, anche attraverso focus group e survey.

MY CUSTOMEMER

Consente di aumentare i clienti e il traffico del punto vendita, attraverso un’esclusiva territoriale, la visibilità sui siti del Gruppo - storelocator - e sul web con pagine dedicate. Inoltre, si potranno facilmente richiedere materiali di marketing per il proprio punto di vendita, riceverli a domicilio e allestire il proprio locale per promozioni e iniziative in-store, relative alle attività del punto di vendita differenti dalla raccolta del gioco.

MY BUSINESS

Consente di incrementare i ricavi, grazie alla copertura degli oneri relativi alla garanzia finanziaria e tecnologica legata alla concessione per il SuperEnalotto e gli altri giochi numerici, oltre che un’assicurazione a copertura delle principali esigenze del punto vendita.

MY LIFE

Consente di migliorare la vita privata degli esercenti e delle loro famiglie che potranno accedere a una polizza sanitaria che consenta loro di dedicarsi con serenità alla propria attività. Inoltre, è inclusa l’opportunità di vivere un’esperienza unica per il proprio tempo libero che prevede momenti di intrattenimento, occasioni di crescita culturale e altri benefit personali.



“Sono particolarmente orgoglioso di annunciare l’avvio del percorso di selezione e qualificazione del nostro network di ricevitori che, integrato con il progetto MySisal, rappresenta un investimento sul futuro del retail nel nostro Paese - sottolinea Marco Caccavale, direttore della Business Unit Lottery del Gruppo Sisal -. È una piattaforma innovativa che si arricchirà nel tempo, ideata e realizzata da un team interno di elevata professionalità e contribuirà a far evolvere il canale di prossimità nel suo complesso, migliorare la qualità del rapporto e consolidare la partnership tra Sisal e i punti vendita che aderiranno al progetto”.

Per conoscere le modalità di adesione è attivo il numero verde 800 778866 (digitando l’opzione 3).