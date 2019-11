Nel paese di Luigi Di Maio in 12mila incassano il reddito di cittadinanza

Nel paese d'origine di Luigi Di Maio, Pomigliano d'Arco, sono ben 12mila i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza, ideato proprio dal Movimento 5 Stelle.

Eppure, secondo le testimonianze raccolte dalla Stampa, che ha svelato la vicenda, i percettori del reddito sembrano essere insoddisfatti, dato che avrebbero voluto lavorare ma, a sei mesi dall'invio della domanda per il denaro, nessuno di loro ha ancora ricevuto offerte di lavoro. A Pomigliano, inoltre, risiede lo stabilimento Fiat-Alfa Romeo, che per il 2020 prevede, come ricorda Libero, l'occupazione di circa 4.500 lavoratori. Ma, nonostante questo, i cittadini sono ancora senza lavoro.

Così, il primo bilancio statistico sul provvedimento sembra risultare negativo. A settembre, l'Inps aveva accolto circa 960mila domande per il reddito di cittadinanza, su 1.460.463 presentate. Di tutti coloro che hanno ricevuto il denaro, solamente 704mila sarebbero quelli che hanno potrebbero realmente trovare un impego.