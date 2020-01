Dovete cambiare la tv? Ecco il test per saperlo

Da qui al giugno 2022 molti italiani potrebbero essere costretti a cambiare televisore. Il motivo è semplice: a partire da quell'anno scatterà un nuovo standard di trasmissione obbligatorio, che non tutti gli attuali apparecchi in circolazione saranno in grado di decifrare.

Per evitare di farsi trovare impreparati è meglio iniziare a fare le prime mosse. Ogni famiglia può verificare in pochi e semplici, passaggi se i televisori in loro possesso saranno compatibili o meno con l'ultima tecnologia di trasmissione del segnale in digitale terrestre, il cosiddetto Dvb-T2.

Il test decisivo

Basterà prendere il telecomando e sintonizzarsi su due canali già attivi che fugheranno tutti i dubbi. Il primo si trova digitando il numero 200, il secondo 100. Una volta connessi, sullo schermo potrebbe apparire una scritta enigmatica: "Test HEVC Main10".

Semaforo verde: nel caso appena descritto, il televisore (probabilmente perché uno dei modelli più recenti e avanzati) sarà compatibile con il nuovo standard di trasmissione. Merito del nostro televisore, dicevamo, oppure per merito del decoder che abbiamo allacciato alla tv.

In caso di fumata nera, ovvero qualora non dovesse apparire la dicitura "Test HEVC Main10", non dovremo necessariamente acquistare un nuovo televisore. Prima di mettere mano al portafoglio vale la pena fare altre prove.



È infatti possibile che serva soltanto risintonizzare tutti i canali del nostro apparecchio, oppure che il numero 200 sia già occupato da un'altra emittente televisiva (che va quindi spostata altrove manualmente). Dopo aver effettuato questi passaggi, possiamo ripetere l'esperimento.

Cosa fare se il televisore non è abilitato

Se, dopo aver digitato 200 (o 100) sul telecomando, lo schermo è ancora nero e non appaiono scritte, vuol dire che il nostro televisore non è in grado di leggere il nuovo standard di trasmissione.

Cosa fare? O cambiamo direttamente l'apparecchio, oppure è necessario acquistare un decoder che riesca ad abilitarlo alla ricezione del segnale.

Pochi passaggi

Ricapitoliamo i punti salienti della vicenda. Dal 2022 scatterà un nuovo standard di trasmissione. Non tutti i televisori riescono a leggere i nuovi criteri; soltanto i modelli più recenti tra quelli in circolazione non avranno problemi. Gli altri dovranno essere accompagnati da un decoder oppure, a discrezione dei legittimi proprietari, sostituiti.

