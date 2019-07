Ora Alitalia prova la stretta con Avianca

Settimana decisiva per l'individuazione del nuovo partner di Alitalia. Secondo fonti vicine al dossier, sono in corso incontri tra le Ferrovie dello Stato, capofila della cordata per la costituzione della newco, gli advisor, il gruppo Toto e Germán Efromovich, l'azionista della compagnia sudamericana Avianca, interessato a entrare nella compagnia aerea. A Roma sarebbe presente anche Delta Airlines. Entro il 15 luglio devono, infatti, essere presentate le offerte vincolanti. Dopo un primo round di consultazioni con coloro che hanno presentato una manifestazione non vincolante tra i quali anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, si entra, dunque, nel vivo. in pratica, si tratterebbe di un vero e proprio esame per i candidati che si preannuncia cruciale alle luce dei «veti» posti dagli statunitensi. Nel caso di Efromovich, Delta avrebbe espresso la propria contrarietà visto che Avianca fa parte dell'alleanza globale Star Alliance, concorrente di Sky Team in cui opera Delta. Oltre a questo ci sarebbero i dubbi sulla sostenibilità finanziaria dell'investimento per l'imprenditore boliviano. Stesse perplessità Delta avrebbe manifestato anche per Toto, che, però, disporrebbe delle risorse, circa 200 milioni, rivenienti dalla vendita di campi eolici negli Usa. Non è un mistero che la preferenza di Delta, così come delle Ferrovie, sarebbe per Atlantia, ritenuto il partner migliore in considerazione anche della presenza forte nel settore aeroportuale con la controllata Adr. Questa partita, però, che si interseca con quella di Autostrade con il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che sostengono la revoca della concessione. Fs, Delta e il Tesoro garantirebbero fino a un miliardo, mentre l'ultimo partner dovrebbe entrare con una quota di circa 300 milioni.