Ora l'Arabia Saudita vuole il Newcastle Offerta da 400 milioni

Non c'è solo la quotazione di Aramco nella strategia dell'Arabia Saudita. Il principe Mohammed bin Salman intende differenziare gli investimenti e lo sport si conferma uno dei principali settori di suo interesse. È di ieri la notizia che un fondo sovrano del regno avrebbe messo gli occhi sul Newcastle, facendo un'offerta per comprare la squadra di calcio per 340 milioni di sterline, pari a poco più di 403 milioni di euro. Notizia rimbalzata ieri da agenzie economiche ai siti specializzati in sport e non confermata dal proprietario della squadra britannica Mike Ashley.

L'operazione sarebbe alle battute finali. L'acquirente sarebbe il fondo sovrano del principe ereditario Mohammed bin Salman insieme a un gruppo di investitori, sotto la guida della britannica Amanda Staveley, già protagonista di operazioni con investitori mediorientali.

Ashley aveva acquistato la squadra del Newcastle nel 2007 per 134 milioni di sterline.

L'Arabia Saudita non è nuova nel panorama dello sport europeo. La finale dell'ultima Supercoppa italiana è stata giocata a Riyad per un accordo tra la Lega di Serie A con la saudita General Sport Authority, che ha una durata di cinque anni. Accordi simili sono stati siglati con la Spagna. Se saranno confermate le indiscrezioni e se l'acquisizione del Newcastle andrà a buon fine, il principe Mohammed bin Salman potrà avere un ruolo di primo piano anche nel campionato britannico.

La quotazione del gigante del petrolio saudita Aramco è stata la più grande di sempre, con una raccolta da 25,6 miliardi di dollari. L'obiettivo di Riyad è utilizzare le risorse in settori diversi dal petrolio. Possibili quindi nuovi blitz anche nel mondo dello Sport.