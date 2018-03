Pagheremo le bollette dei furbi Ecco quanto ci costerà in più

Le bollette dei morosi? Le pagherà chi ha sempre aperto il portafoglio, chi ha sempre rispettato le scadenze. Ma da qualche giorno ci si interroga su quale sarà la cifra dell'aumento della bolletta nel saldo finale. Su WhatsApp da tempo gira una bufala che parla di un aumento da 35 euro. La realtà, come abbiammo spiegato è ben diversa: l'aumento sarà di circa due euro l'anno. Le stime sul rincaro sono state fatte dall'autorità di settore, l'Arera che in una nota ha chiarito l'ammontare della cifra in più da sborsare.



Due euro in più per tutti i clienti con una utenza domestica, qualcosa in più per le aziende e per i grandi condomini. Intanto sul rincaro in automatico che scatterà a breve la stessa Autorità si difende in una nota: "Quanto affermato nelle sentenze - scrive l'Autorità - porta a un potenziale incremento delle situazioni di mancato versamento degli oneri generali, aumentando potenziali comportamenti opportunistici da parte dei venditori che potrebbero versare ai distributori somme ben inferiori a quelle effettivamente incassate a titolo di oneri di sistema". Ma Marco Vignola, responsabile del settore Energia dell'Unione Nazionale Consumatori mette in dubbio i calcoli dell'Arera: "Questo è l'effetto previsto come conseguenza della delibera n. 50, già entrata in vigore, non della delibera 52, che purtroppo estende anche a favore dei venditori quanto la delibera 50 prevede per i soli distributori". E a quanto pare su questo fronte presto potrebbe esserci un incontro tra la stessa autorità, le associazioni dei consumatori e il ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda.