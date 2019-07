Pattern all'Aim, esordio col botto

La prima sfilata degli ingegneri della moda in Piazza Affari si è chiusa con un balzo del 15,4% rispetto al prezzo di collocamento, attestandosi a 3,75 euro. Pattern, società specializzata in progettazione, sviluppo e produzione di linee di abbigliamento di alta gamma , ha infatti debuttato ieri sul mercato Aim di Borsa Italiana dedicato alle pmi. Fondata nel 2000 a Torino da Fulvio Botto e Franco Martorella, il gruppo conta su un fatturato consolidato di oltre 40 milioni, più che triplicato negli ultimi sei anni grazie anche all'acquisizione di Roscini, azienda leader nella modellistica e produzione nel settore dell'abbigliamento femminile.

L'ammissione sull'Aim Italia è avvenuta a seguito del collocamento a investitori professionali italiani e investitori istituzionali italiani ed esteri di azioni in parte (quasi 770mila titoli) messe in vendita dall'azionista Ma.Bo., di cui sono soci al 50% Botto e Martorella (che hanno dunque incassato 2,5 milioni circa); in parte (2,6 milioni di azioni) con un aumento di capitale. Il controvalore complessivo del collocamento è stato di 11 milioni al prezzo di 3,25 euro per azione e alla chiusura della seduta di ieri la capitalizzazione di Pattern ha raggiunto i 51,1 milioni di euro.

Dopo il roadshow che abbiamo fatto a Lugano, Parigi, Londra e Madrid le richieste sono state tre volte superiori all'offerta. Questo è un traguardo importante ma è anche l'inizio di un nuovo percorso verso il prossimo obiettivo: far nascere il polo italiano della progettazione del lusso con base multiregionale che valorizzi anche i distretti, commenta al Giornale, l'ad Luca Sburlati. L'ispirazione arriva dall'italianità, dalla sostenibilità e dalla tecnologie, linee guida che hanno permesso in questi anni all'azienda di crescere su un mercato, quello del lusso, sempre più veloce e innovativo. Vogliamo sperare che il nostro modo di vedere il futuro possa essere di ispirazione per le altre straordinarie pmi italiane. Oggi aggiunge l'ad - solo crescendo insieme e creando aggregazioni di competenze possiamo competere sui mercati internazionali". Sburlati sottolinea inoltre l'importanza che ha per Pattern il tema della sostenibilità: Abbiamo lanciato il progetto «From red to green carpet», il cui obiettivo è rendere la società green e a impatto zero sull'ambiente entro il 2023. Inoltre, a partire dal 2015, ci impegniamo a pubblicare ogni anno un bilancio annuale di sostenibilità.

Con l'arrivo di Pattern, salgono a 121 le aziende quotate sull'Aim e rappresenta la ventunesima ammissione da inizio anno, di cui la diciassettesima sul mercato delle pmi. La società è entrata nella piattaforma Elite nel 2016.