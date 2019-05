Patuano dice addio a Edizione

L'unica ipotesi percorribile come partner privato al fianco di Fs, Delta e il Tesoro per il salvataggio della ex compagnia di bandiera sembra ormai essere Atlantia. Eppure ieri il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha chiuso a qualunque scambio tra questo dossier e quello della revoca della concessione di Autostrade in seguito al crollo del ponte di Genova, lanciando un attacco ai Benetton che controllano la società attraverso Edizione Holding: «Non consiglio di lanciare queste sfide al governo da parte dei Benetton, perché abbiamo un tavolo molto serio al ministero delle Infrastrutture per la revisione delle concessioni perché la ferita del Ponte Morandi è ancora aperta. Nessuno pensi che si entra in Alitalia per comprare il silenzio del governo su altri dossier», ha detto Di Maio.

A innervosirlo sono state le parole del capostipite della famiglia veneta, Luciano Benetton, che, in un'intervista dei giorni scorsi, per difendersi dagli attacchi ricevuti dopo la tragedia di Genova, lancia un messaggio al governo: «Bisogna decidere, o siamo razza padrona o siamo imprenditori affidabili». In quell'intervista, però, Benetton ha anche annunciato la fine del sodalizio con l'ad della holding Edizione, Marco Patuano (nella foto). Che ieri è stato congedato dal cda dove è stato preso atto, si legge in una nota, della decisione del manager di risolvere anticipatamente il rapporto, restando comunque in carica sino all'assemblea sui conti 2018, convocata per il 24 giugno. Secondo uno schema già visto tra il 2012 e il 2017, ma in un contesto diverso dove a tenere le redini del gruppo era lo scomparso Gilberto Benetton, Edizione rimarrà dopo l'assemblea senza amministratore delegato, guidata, salvo sorprese, dal presidente Fabio Cerchiai con Carlo Bertazzo che rimarrà direttore generale. I figli dei quattro fratelli fondatori del gruppo attraverso il board hanno ora la volontà di fare gli azionisti a tutto tondo nel segno della collegialità. Quanto a Patuano, si attende che lasci anche gli altri incarichi nelle società che fanno capo a Edizione a partire dalla presidenza di Cellnex.