Peppa Pig e Pj Mask valgono 4 miliardi. Comprati dalla Hasbro

Acquistati per 4 miliardi di euro. È questo il valore della Entertainment One(eOne), società autrice di Peppa Pig e Pj mask, che è stata acquisita dalla Hasbro, colosso dei giocattori che detiene già altri marchi amatissimi dai bambini come i Power Rangers.

Si rafforza così la posizione della company nordamericana che da vita ad un’intesa tra le più imponenti mai realizzate nel settore dei giocattoli. L'operazione dovrebbe essere completata nel corso del quarto trimestre del 2019 e consisterà in un accordo definitivo di 3,3 miliardi di sterline (3,64 miliardi di euro), con l'acquisizione della britannica eOne produttrice della famosissima Peppa. Nel dettaglio, la Hasbro, che sul mercato è già presente, tra gli altri, con i Transformers, pagherà 5,60 sterline per ogni azione della Entertainment One, con un premio del 26%sul prezzo dato alla chiusura della sessione di ieri della borsa.

Tre anni la ITV aveva provato ad acquisire la società britannica per circa un miliardo di sterline, ma l'offerta era stata rifiutata venendo giudicata una sottovalutazione del prezzo di mercato. Ora il prezzo si è quadruplicato e permetterà alla Hasbro di di realizzare sinergie annuali per circa 130 milioni di dollari.