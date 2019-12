Perfetti diversifica e arriva in Nigeria

Corrado Bianchi parla ancora con la retina sui capelli, perchè anche l'amministratore delegato, insieme a un migliaio di operai e impiegati di Perfetti van Melle, ha partecipato a una catena di lavoro per riempire 170mila scatoloni di cibo da inviare in Africa, nello Zimbabwe, dove sfameranno per un anno 557 bambini che vanno a scuola: «È un modo dice per incentivarli a studiare». Bianchi (foto) è da 22 anni in azienda e da 18 mesi è al vertice operativo, tempo nel quale è stato artefice di un recupero molto vistoso in un settore quello delle caramelle e delle gomme da masticare che soffre di un generale calo. I numeri della multinazionale italiana sono tornati ai livelli di qualche anno fa: «Stimiamo di chiudere il 2019 con un fatturato di 2,7 miliardi, in forte ripresa sul 2018, quando era sceso a 2,48 miliardi anche per effetto di rettifiche valutarie». Il gruppo di Lainate è quarto al mondo nel suo settore, con una solida presenza in tutti i continenti, ma deve fare i conti, soprattutto in Italia «con la riduzione degli acquisti e con il calo demografico che innalza l'età media dei consumatori e penalizza chi, come Perfetti, si rivolge anche a un pubblico più giovane». Il nostro Paese pesa per circa il 20% sui ricavi e resta il primo mercato, ma proprio la diffusione capillare in 150 Paesi permette di compensare i risultati. «L'Asia va molto bene e crescono Usa e Nord Europa». Soddisfazioni vengono dalla Nigeria, ultimo sviluppo, dove è sorto un grande stabilimento già portato a regime: «È un Paese di grande potenziale: popoloso, giovane e una classe media che si sta formando». In Italia, dove dominano sempre i marchi Vivident e Vigorsol (mentre nel mondo è numero uno la caramella Mentos), c'è un recente tentativo di diversificazione dalla confetteria: si tratta di bustine monoporzione (30 grammi) di frutta secca dalle nocciole alle mandorle all'uvetta in sei mix diversi. Hanno marchio Fruittella. «Il nostro obbiettivo è di portare le vendite al 2-3% del fatturato italiano». Per lanciare il nuovo prodotto è stata effettuata un'acquisizione la Valisi, con sede presso Rimini che ha portato in dote esperienza e tecnologie. Trovare nuove strade è compito del laboratorio di ricerca, che continua a testare prodotti utili all'igiene orale, sempre più freschi e più lenti nel rilasciare aromi e sapori.