Alle Poste polizze auto dal 2020

Dopo la creazione della newco per la distribuzione dei prodotti sull'Rc auto, Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, detta i tempi per l'ingresso del gruppo nel settore, annunciato nel 2018 con il piano «Deliver 2022». «Il passo avanti formale che abbiamo comunicato, cioè la costituzione di una società veicolo ci consente di essere più mobili rispetto ai partner italiani, e non, con i quali stiamo dialogando», ha detto Del Fante all'assemblea degli azionisti riunita ieri a Roma. Quanto all'effettivo lancio dell'offerta «si può prevedere l'anno prossimo. Entro il 2019 comunque decideremo la strategia definitiva, stiamo dialogando con una serie di partner». L'intenzione di Poste è però quella di partire con un progetto pilota riservato ai dipendenti.

Nel primo trimestre dell'anno la crescita nel B2C (il servizio Business to Consumer) rispetto al 2018 è stata del 35%. «Il mercato dell'e-commerce - ha detto del Fante - cresce, ma noi cresciamo più del mercato».

Il maggior cliente è Amazon. «Il gigante Usa detiene il record di consegne fatte dai nostri portalettere - ha aggiunto l'ad - ed è diventato il primo cliente B2C, cosa che per noi è motivo di grande soddisfazione. Lavoriamo con loro anche per quanto riguarda la nostra attività di consegna di pacchi aerei per Sud e Isole. Abbiamo interpretato in maniera positiva una sfida».

L'ad ha dato anche alcuni numeri riguardo alla card, emessa da Poste, per il reddito di cittadinanza. «La carta ad oggi viene utilizzata da oltre 600mila titolari - ha spiegato Del Fante- Va tutto benissimo, abbiamo aggiunto le carte del reddito ai 26 milioni che abbiamo già, il modello di business è lo stesso che abbiamo per tutte».

L'assemblea di ieri ha dato il via libera all'utile (1,39 miliardi), al fatturato (10,8 miliardi) e al dividendo di 0,441 euro. Cassa Depositi e Prestiti (primo azionista con il 35%) incasserà 201 milioni e il ministero del Tesoro (29,26% del capitale) altri 168 milioni. I soci hanno infine rinnovato il collegio sindacale. In Piazza Affari il titolo ieri ha ceduto lo 0,79% attestandosi a 8,8 euro. Ma negli ultimi sei mesi le azioni hanno messo a segno un rialzo di quasi il 30 per cento.