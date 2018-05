Il programma M5s-Lega ora preoccupa i mercati E lo spread torna a salire

Come hanno preso i mercati la bozza del programma dell'eventuale governo gialloverde? Di certo il passaggio sulla cancellazione del debito da parte della Bce di 250 miliardi e l'ipotesi di un'uscita dall'euro hanno avuto conseguenze sulle borse e sullo spread. Piazza Affari apre con la maglia nera ed è in calo dello 0,85 per cento. Parigi è stabile mentre Francoforte guadgna un timido 0,17. Madrid invece cede lo 0,2 per cento. E a Piazza Affari sono le banche a perdere terreno con il -2 per cento di Ubi Banca, -1,45 di Banco Bpm. In difficoltà anche A2a che perde l'1 per cento e l'Enel con -1,7 per cento.



E in questo quadro torna a crescere anche lo spread che adesso tocca i 136 punti base. Il differenziale tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi negli ultimi mesi era stato abbastanza stabile al ribasso. Adesso si registra un'impennata. Insomma la trattativa per la formazione del governo e soprattutto i contenuti del programma agitano e non poco i mercati. Il tutto nell'attesa della scelta di un premier e di una lista di punti definitivi da attuare con le mosse del governo che verrà.