Prosiebensat, 26 milioni a Mediaset

«Partnership forti sono un fattore chiave del nostro successo». L' ha detto l'ad di Prosiebensat, Max Conze, in riferimento a Mediaset e alle collaborazioni già in essere con il gruppo italiano che di recente ha acquistato il 9,6% del capitale dell'emittente tedesca.

E all'azionista che gli ha chiesto se «sta imparando l'italiano» l'ad ha risposto che Prosiebensat sta già lavorando con Mediaset come parte della European Media Alliance. «Qui siamo focalizzati soprattutto sui temi della tecnologia e delle coproduzioni» - ha detto Conze. L'emittente tedesca ha in essere collaborazioni con Discovery su Joyn e con RTL group sulle tecnologie pubblicitarie. E ieri ha firmato un accordo con Facebook per condividere clip dei suoi programmi sulla piattaforma del gigante dei social media, Watch.

La società punta a raggiungere 6 miliardi di ricavi e un ebitda rettificato di 1,6 miliardi. «Il 50% dei nostri ricavi dovrebbe arrivare dal business digitale» ha detto ancora l'ad, ammettendo che il 2018, chiuso con ricavi per 4 miliardi e un miliardo di margine lordo, non è stato soddisfacente.

Secondo quanto spiegato da Conrad Albert, consigliere della società, Prosiebensat vuole continuare a collaborare con Mediaset e sta cercando di identificare ulteriori progetti comuni che però non dipendono da alcun collegamento proprietario tra le due aziende. Ieri i rappresentanti Mediaset presenti in assemblea hanno votato a favore di tutti i punti all'ordine cominciare dall'approvazione del bilancio 2018, dalla distribuzione del dividendo e dalla conferma integrale del Consiglio di Sorveglianza che resterà in carica per altri quattro esercizi. Presente il 51,4% circa del capitale, tutti i nove punti all'ordine del giorno sono stati approvati con percentuali superiori al 90% dei votanti.

Il gruppo tedesco distribuirà lunedì prossimo un monte dividendi di 269 milioni e dunque a Mediaset andranno quasi 26 milioni di euro. MC