La raccolta netta a maggio in "rosso" per 5,5 miliardi

La raccolta netta dell'industria del risparmio gestito ha segnato a maggio una flessione di 5,5 miliardi di euro. A influire sulle decisioni dei sottoscrittori la correzione dei mercati finanziari che, tra il primo e il 31 del mese, ha fatto scendere i principali indici azionari di oltre sei punti percentuali. Per effetto della raccolta netta negativa e del calo dei prezzi delle azioni, delle obbligazioni societarie e dei mercati emergenti, il controvalore complessivo gestito dall'intera industria italiana è sceso a 2.151 miliardi, dai 2.172 miliardi del mese precedente. Le gestioni di portafoglio a fine maggio rappresentavano il 50,5% del totale (pari a 1.087 miliardi di euro) contro il 49,5% dei fondi (1.064 miliardi). I deflussi di raccolta mensile si sono divisi tra le gestioni di portafoglio (-3,2 miliardi) e i fondi (-2,29 miliardi). Osservando più da vicino le scelte nel mese fatte dai fondisti, si nota che la variazione di gusto più significativa riguarda i fondi monetari euro che da un saldo negativo per 1,8 miliardi in aprile sono balzati a un avanzo positivo mensile di 2,28 miliardi. Per il resto, invece, le scelte ripercorrono le strade di aprile: raccolta netta mensile positiva per i fondi obbligazionari (+218 milioni) e bilanciati (+98 milioni) e negativa per azionari (-2,76 miliardi) e flessibili (-2,08 miliardi). Anche da inizio anno la raccolta netta è ampiamente in attivo nel caso dei fondi obbligazionari (2,85 miliardi) e di quelli bilanciati (916 milioni) e nettamente in rosso per i fondi azionari (-5,2 miliardi) e flessibili (-6,2 miliardi); i fondi monetari euro, grazie al saldo mensile positivo di maggio, invece, sono riusciti a riportare in attivo il totale della raccolta netta da inizio anno (+1,9 miliardi). Infine, mentre i fondi di diritto estero sono riusciti a limitare i deflussi mensili a 160 milioni, quelli di diritto italiano hanno accusato disinvestimenti mensili per 2,14 miliardi.