Rapporto Svimez: "Il Nord Italia non è più tra le locomotive d'Europa"

Presentato a Montecitorio il rapporto Svimez 2019 sull'economia e la società del Mezzogiorno. La situazione di declino del Sud Italia è sempre più drammatica: entro i prossimi 50 anni ci sarà una desertificazione di 5 milioni di persone che provocherà anche un arretramento del 40% del Pil. Dal 2000 sono circa 2 milioni ad aver lasciato le aree meridionali: di questi la metà è giovane, fino a 34 anni, e quasi un quinto possiede un titolo universitario. Vi è dunque l'estrema urgenza di un " piano straordinario per il Mezzogiorno ". In mancanza di politiche mirate la situazione potrebbe diventare irreversibile.

Giuseppe Provenzano ha detto che si tratta di una " frattura profonda, trascurata in decenni di investimenti pubblici per il Mezzogiorno ". Il ministro per il Sud ha affermato che questi dati non devono " indurre allo scoraggiamento " ma caricare " a un impegno ancora maggiore che deve investire l'intero governo, a un'urgenza condivisa ".

La Svimez attesta che il Nord Italia non è più tra le locomotive d'Europa: " Alcune regioni dei nuovi Stati membri dell'Est superano per Pil molte regioni ricche italiane, avvantaggiate dalle asimmetrie nei regini fiscali, nel costo del lavoro, e in altri fattori che determinano ampi differenziali regionali di competitività ".

Reddito di cittadinanza

Il giudizio dato al reddito di cittadinanza è moderatamente positivo: nel 2017 le famiglie in povertà assoluta erano 845mila; nel 2018 sono scese a 822mila. L'incidenza è scesa dal 10,3 al 10%. Ma ad essere colpito è il mercato del lavoro: ha avuto un impatto praticamente nullo. " Invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro ", sottolinea Svimez. Per combattere la povertà non bastano solamente contributi monetari ma occorre anche " ridefinire le politiche di welfare ed estendere a tutti in egual misura i diritti di cittadinanza ".

Crescite, consumi e investimenti

Nel 2018 Abruzzo, Puglia e Sardegna sono state le regioni che hanno registrato il più alto tasso di crescita, rispettivamente +1,7%, +1,3% e +1,2%. Nel Molise e in Basilicata il Pil è cresciuto dell'1%. In Sicilia ha segnato +0,5%. Campania a crescita zero nel 2018. La Calabria è l'unica regione meridionale che ha visto una flessione del Pil di -0,3%. Svimez ha rimarcato: " Dall'inizio del secolo a oggi la popolazione meridionale è cresciuta di soli 81mila abitanti, a fronte di circa 3,3 milioni al Centro-Nord. Nello stesso periodo la popolazione autoctona del Sud è diminuita di 642.000 unità, mentre al Nord è cresciuta di 85.000 ".

Il Pil del 2018 al Sud è cresciuto dello 0,6%, rispetto al +1% del 2017. Ristagnano soprattutto i consumi (+0,2%), ancora al di sotto di 9 punti percentuali nei confronti del 2018, rispetto al Centro-Nord, dove crescono dello 0,7%, recuperando e superando i livelli pre crisi. Aumentano gli investimenti in costruzioni (+5,3%), mentre si sono arrestati quelli in macchinari e attrezzature (+0,1% contro +4,8% del Centro-Nord).