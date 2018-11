Reddito di cittadinanza, al Sud valanga di assegni ​Crotone e Napoli in pole

Il reddito di cittadinanza è ormai alle porte. I grillini hanno impostato la manovra su questo sussidio che di fatto porterà un assegno nelle tasche di chi ha una occupazione. Il parametro che determinerà chi ha diritto all'assegno è quello dell'Isee. E in base ai dati riportati verrà pagato un assegnoi che può raggiungere la cifra massima di 780 euro. Secondo uno studio del Sole 24 Ore, è già possibile fare una prima stima delle città in cui finirà la maggior parte dei fondi per il reddito minimo. A far la parte del leone è comunque il Sud. La città che guida la classifica è Crotone dove una famiglia su tre ha un Isee da 9mila euro, il paletto fissato dal governo.

A seguire ci sono Napoli, Palermo e Caltanissetta. In queste città avrà diritto all'assegno una famiglia su cinque. La musica cambia se invece si guarda al Nord. A Bolzano, ad esempio, solo una famiglia su 40 ha i requisiti per poetr accedere all'erogazione dell'assegno. Tra Belluno e Sondrio solo una famiglia su 30. Il 49 per cento delle famiglie che riceveranno il reddito minimo è nel Sud Italia. Un altro 19 per cento è al Centro e il 32 per cento è invece al Nord. L'assegno comunque non sarà da 780 euro come promesso dai pentastellati. Con i 9 miliardi che sono stati stanziati, in tasca ad ogni famiglia finiranno circa 294 euro. Una cifra più bassa anche del Reddito di Inclusione che ammonta oggni a 305 euro.