Ricerca e sviluppo, credito d'imposta anche per innovazione e design

Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo da estendere anche all’innovazione tecnologica e al design: in questo senso il governo ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio.

Decisione giudicata positivamente da Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo: “È una svolta per il settore del legno-arredo italiano che si distingue nel mondo proprio per l’innovazione e la qualità progettuale. Il nuovo credito di imposta è uno strumento di politica industriale fondamentale per le aziende del Made in Italy, di cui siamo orgogliosamente una bandiera, e che hanno nel design e nell’innovazione il cuore della loro forza”.

“Per questo abbiamo sostenuto il grande lavoro del Mise, che ringraziamo per aver individuato proprio nel design una leva di competitività per il Paese - sottolinea ancora Orsini -. È uno strumento che permetterà anche di difenderci in modo migliore dal fenomeno della contraffazione, vera piaga per il nostro settore dal quale dobbiamo proteggerci per salvaguardare i consumatori e l’unicità dei prodotti made in Italy”.